Worms – Zwei Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in Wormser Innenstadt vorläufig festgenommen

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Zusammenhang mit Auseinandersetzungen in der Rheinstraße – Untersuchungshaft (ots) INSERATwww.optikadam.de Im Rahmen der Ermittlungen sind am Montag zwei männliche Personen in Gewahrsam genommen worden. Diese stehen in dringendem Tatverdacht, an den Auseinandersetzungen am Samstag, 30.05.2020 in der Rheinstraße in Worms, beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag ... Mehr lesen »