Speyer – Lichterketten entwendet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wandbilder schmücken Häuserfassaden der GBG / Projekt von Künstler Rick Riojas in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Schönau INSERATwww.optikadam.de In der Lilienthalstraße im Stadtteil Schönau gibt es jetzt in besonderen Zeiten Kunst auf Zeit zu sehen: Bereits an zwei Gebäuden hat der Mannheimer Graffiti-Künstler Rick Riojas in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Schönau ... Mehr lesen »