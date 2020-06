Ludwigshafen – Sperrung der Sternstraße in Richtung Oggersheim – Umleitung der Buslinien 10, 70, 89 und 97

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Mittwoch, 6. Mai, bis voraussichtlich Montag, 13. Juli, wird die Sternstraße in Ludwigshafen-Friesenheim in Fahrtrichtung Oggersheim aufgrund der Baumaßnahme für die neue Linie 10 auf einem Teilabschnitt gesperrt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Schienenersatzverkehr der Linie 10 sowie die Buslinien 70, 89 und 97. Im Rahmen des Ausbaus der Linie 10 finden derzeit letzte Arbeiten auf dem aktuell gesperrten Fahrbahnabschnitt der Sternstraße in Richtung Brunckstraße statt. Ab Mittwoch, 6. Mai, wird dieser Abschnitt wieder für den Verkehr geöffnet.

Sperrung Sternstraße stadtauswärts mit Umleitung Individualverkehr

Zur Fertigstellung des neuen Gleisdreiecks wird ab 6. Mai bis 13. Juli die gegenüberliegende Fahrbahn in Richtung Oggersheim auf dem Abschnitt zwischen den Querstraßen Herrenwald-/Leopold- und Nietzschestraße gesperrt. Der Individualverkehr wird über Ruthenstraße, Ruthenplatz, Taubenstraße und Hohenzollernstraße umgeleitet. Die Taubenstraße wird für die Dauer der Sperrung zur Einbahnstraße. Die Querstraßen Herrenwald-, Sonnen- und Nietzschestraße werden sperrungsbedingt zu Sackgassen mit Zufahrtmöglichkeit durch die Hagellochstraße. Die Stadt Ludwigshafen nutzt die Sperrung und hat die rnv beauftragt, auf dem Abschnitt zwischen Ruthen- und Nietzschestraße die Fahrbahn der Sternstraße zu sanieren. Die Arbeiten werden während der geplanten Sperrung durchgeführt.

Schienenersatzverkehr 10

Der Busersatzverkehr der Linie 10 ändert seinen Fahrtweg ab der Haltestelle Hagellochstraße und bedient die Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte in der Ruthenstraße sowie die Ersatzhaltestelle Sternstraße in der Hohenzollernstraße Ecke Riedsaumstraße. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Ebertpark.

Linien 70 und 89

In Fahrtrichtung Oggersheim fahren die Linien 70 und 89 ab der Haltestelle Eschenbachstraße eine Umleitung über die Ruthenstraße, mit Bedienung der Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte, und weiter über Hohenzollernstraße zur regulären Haltestelle Sternstraße. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg in Fahrtrichtung Oggersheim. In Gegenrichtung kehren die Linien 70 und 89 wieder auf ihren regulären Linienweg zurück.

Linie 97

Die Busse der Linie 97 in Fahrtrichtung Berliner Platz werden im oben genannten Zeitraum ab der Haltestelle Eschenbachstraße umgeleitet über die Ruthenstraße, mit Bedienung der Ersatzhaltestelle Friesenheim Mitte, und den Ruthenkreisel zur Haltestelle Schopenhauerstraße. Ab dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg zum Berliner Platz. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.