Ludwigshafen – Sachbeschädigung an Blitzer

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Wochenende wurde ein Anhänger zur Geschwindigkeitsüberwachung durch unbekannte Täter beschädigt. Der Anhänger war in der Rheinallee aufgestellt, als er mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

