Ludwigshafen – Mofa gestohlen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Pfingstmontag, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, wurde das schwarze Mofa Tapo eines 65-Jähigen gestohlen. Er hatte sein Fahrzeug in der Brunhildenstraße abgestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail