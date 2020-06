Ludwigshafen – Heller: Kritik der Grünen substanzlos

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kita-Plätze in Süd

„Das ist schon sehr verwunderlich. Jahrelang haben die Grünen im Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt jeden neuen Standort für eine Kita verhindert“, sagt Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt. „Jetzt kommen genau diese Kollegen um die Ecke und zeigen mit dem Finger auf die anderen Fraktionen, weil

diese richtigerweise den Sportpark am Südwest-Stadion im Ganzen erhalten wollen. Es ist unseriös und populistisch“, so Heller weiter.

„Ich verwahre mich dagegen, dass uns Untätigkeit vorgeworfen wird. So haben wir z. B. dafür gesorgt, dass bei den großen neuen Wohnungsbauvorhaben Kita-Plätze mitgedacht werden. Dies ist beim Halberg-Gelände, beim Ludwigsquartier oder auch auf dem Pfalzwerke-Areal der Fall. Mittlerweile haben wir das dritte KitaAusbau-Programm in Arbeit“, betont Heller. Neue Möglichkeiten für mehr Kita-Plätze in der Grimm-Schule entstehen, wenn die Anna-Freud-Schule auszieht.

Der Sportpark müsse auf jeden Fall für die 30.000 Einwohner des Stadtteils und darüber hinaus weiterentwickelt werden. „Wir werden im Zusammenhang mit dem Soziale Stadt-Programm hier großartige Möglichkeiten zur Erweiterung des Angebots haben. Es ist ein Trend der Zeit, dass viele Bürger Sport außerhalb von Vereinsstrukturen machen wollen. Der Sportpark bekommt in Zukunft eine größere Bedeutung“, führt Heller weiter aus. Bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats wird der Schutz dieses Geländes Thema sein.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail