Ludwigshafen – Änderung des Ausstellungsprogramms 2020

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Knapp 1000 Quadratmeter Grünfläche gerieten am Montag zwischen 15 Uhr und 16:45 Uhr in Brand und lösten einen Feuerwehreinsatz in Schwetzingen aus. Erste Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen deuten darauf hin, dass ein oder mehrere Unbekannte zuvor auf dem Waldparkplatz an der Friedrichsfelder Landstraße mit Einwegsgrills grillten und diese nach Benutzung in den Grasstreifen ... Mehr lesen »