Heppenheim – Geschichten am Wegesrand – Das Geistertal Leichte Wanderung und Erzählungen im Wegeverlauf

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 14. Juni 2020 um 10:30 Uhr lädt die Tourist Information Heppenheim zur öffentlichen Führung „Geschichten am Wegesrand – Das Geistertal“ in den Süden Heppenheims ein. Bei dieser ca. 2,5-stündigen Wanderung durch die sonnigen Weinberge im Eckweg und das verwunschene, etwas gespenstische Bombachtal werden Geschichten aus alter Zeit wieder lebendig. Sicherlich waren seine Lage und Abgeschiedenheit der Grund für allerlei Erzählungen und Spukgeschichten, die sich um die Landschaft an der Grenze zu Baden ranken, denn so ganz geheuer kommt es einem in dem schattigen Waldtal bis heute nicht vor. Der Heppenheimer Stadtführer Karlheinz Mulzer erzählt an den zahlreichen Aussichtspunkten von der Entwicklung der Landschaft und natürlich etliche Sagengeschichten „am Wegesrand“ wie die vom „Elfentrittchen“, vom „Waldgeist“ und vom „Teufelssprung“. Ein Genuss ist der traumhafte Ausblick über Heppenheim, Laudenbach bis in das Rheintal, der sich bei dieser abwechslungsreichen Wanderung vielerorts bietet.

Treffpunkt ist der Parkplatz Eckweg (neuer Friedhof). Die Wanderung führt über den Eckweg, oberhalb des Guldenzolls in das Bombachtal und zurück über den Burgensteig und den Mausnestweg. Bequeme Kleidung und gutes Schuhwerk werden empfohlen. Tickets für diese Führung zum Preis von 8,- Euro für Erwachsene und 4,- Euro für Kinder müssen vorab bei der Tourist Information (Friedrichstraße 21, derzeit Mo-Fr. 08:00-12:00 Uhr) erworben werden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist.