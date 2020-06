Heddesheim – Frontalcrash zweier Motorräder

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis

Heddesbach (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades der Marke KSR Moto die Kreisstraße K 4118, von Heiligkreuzsteinach kommend, in Richtung Heddesbach. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet er nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden BMW Motorrad eines 50Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der 50Jährige schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik geflogen und dort stationär aufgenommen. Der 20jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, die in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro und an der BMW ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.