Haßmersheim – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haßmersheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Unbekannter verursachte am Sonntag einen Verkehrsunfall in Haßmersheim und flüchtete. Im Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 13.15 Uhr touchierte der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den in der Friedrichstraße abgestellten VW Tiguan. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro, die der Besitzer selbst tragen muss, wenn der Täter nicht ermittelt wird. Die Polizei in Mosbach sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 062618090 entgegen.

