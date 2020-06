Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Ein Ehepaar aus Frankenthal befährt mit seinen Pedelecs, am 01.06. um kurz nach Mitternacht die Synagogengasse in Frankenthal. Aus bisher noch nicht näher bekannter Ursache kollidieren die beiden elektrounterstützten Fahrräder miteinander, woraufhin sowohl der 55-jährige Fahrer sowie dessen 46-jährige Ehefrau zu Fall kamen. Hierbei zog sich die 46-jährige so ... Mehr lesen »