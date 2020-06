Mannheim – Sexuelle Belästigungen am Stephanienufer und Rheinpromenade auf dem Lindenhof

Mannheim – Lindenhof / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Sexuelle Belästigungen am Stephanienufer und Rheinpromenade auf dem Lindenhof – Po-Grapscher belästigt mehrere Frauen – Am Samstagvormittag hat ein männlicher Fahrradfahrer innerhalb weniger Minuten gleich zweimal zugeschlagen und junge Frauen sexuell belästigt. Um 09.15 Uhr und um 09.30 Uhr näherte er sich mit seinem Fahrrad den Frauen von hinten und schlug ihnen beim vorbei Fahren mit der Hand auf deren Gesäß. Danach konnte er jeweils unerkannt mit seinem Fahrrad flüchten. Beide Fälle ereigneten sich auf dem Lindenhof; einmal am Stephanienufer und danach an der Rheinpromenade. Sollten weitere Frauen durch den Tatverdächtigen belästigt worden sein, so werden sie gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 833 970 (Polizeirevier Mannheim-Neckarau) mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte ebenfalls bei der Polizei melden. Die Kriminalpolizei Mannheim führt die weiteren Ermittlungen.

