Heidelberg – Seit dem 29.05.2020, 19:30 Uhr wird 28-jährigen Mirisa A. aus Helmstadt-Bargen vermisst

Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof (ots)/ Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern Abend am 31.05.20, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall in Limburgerhof. Eine unbekannte Personengruppe hat einen 21jährigen an der Bahnhofsunterführung in Limburgerhof mit Gewalt Bargeld und eine Kette geraubt und flüchteten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Raubüberfall machen können. ... Mehr lesen »