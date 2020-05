Frankenthal – Christian Baldauf setzt sich für die Tafeln ein – Besuch in Frankenthal

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

CDU-Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf setzt sich für die Tafeln in Rheinland-Pfalz ein. Am Freitag besuchte Baldauf die Tafel in Frankenthal, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Er packte dabei auch mit an.

„Die Tafel Frankenthal hat über die Coronakrise ihren wichtigen Dienst für die Menschen aufrechterhalten und nur einen Tag in der Woche pausiert. Mit einem umfassenden Hygienekonzept und engagierten Einsatz der Ehrenamtlichen wurde die Situation bewältigt. Mit den Lockerungen wird auch hier das Arbeiten einfacher“, sagte Baldauf in Anschluss an den Termin. Allerdings stoße die Tafel auf eine schwierige bauliche Situation; in Frankenthal ist sie im alten Schlachthofgelände untergebracht.



Der CDU-Politiker hörte sich vor Ort die Probleme der Aktiven an und half bei der Vorbereitung der Ausgabe mit. Er konnte einen tiefen Einblick in die Vielfalt der Arbeit nehmen. So bereiten die Tafeln die Ausgabe für einen breiten Empfängerkreis vor – zum Beispiel Familien, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderungen.

Die Nachfrage nach den Angeboten der Tafeln steigt. Angesichts steigender Verarmung und prekärer Situation von immer mehr Familien und Einzelpersonen bleibe die Armutsbekämpfung ein gesellschaftliches Dauerthema. Der Abgeordnete will sich dafür einsetzen, dass sich die räumliche Situation der Tafel Frankenthal verbessert und die Kapazität mindestens verdoppelt wird.

Quelle CDU Rheinland Pfalz