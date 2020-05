Worms – Verkehrsunfall – Vorfahrt missachtet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil er die Vorfahrtsreglung an der Kreuzung Fischmarkt Hagenstraße missachtete ein, versursachte ein 21-jähriger Wormser einen Verkehrsunfall, bei dem eine 42-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Monsheim leicht verletzte wurde. Der PKW Fahrer wollte am gestrigen Donnerstag, gegen 11:35 Uhr, die Hagenstraße vom Fischmarkt her überqueren und übersah hierbei das Kleinkraftrad der 42-jährigen. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr gegen den vorderen Kotflügel des querenden Autos. Hierbei wurde sie leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

