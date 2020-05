Mannheim – Fahrbahndeckensanierung der Straße „Zum Herrenried“ vom 2. bis 5. Juni 2020

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Straße „Zum Herrenried“ finden vom 2. – 5. Juni 2020 Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke durch die Stadt Mannheim statt. Die Aufstellfläche vor der Ampelanlage „Zum Herrenried“, Kreuzung Herzogenriedstraße, wird erneuert. Auf einem Straßenabschnitt von rund 150 Metern wird zunächst der Asphalt abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Abschließend wird die neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten werden insgesamt vier Tage in Anspruch nehmen und werden unter Vollsperrung zwischen der „Hafenbahnstraße“ und „Herzogenriedstraße“ durchgeführt. Von der Hafenbahnstraße kommend können Anlieger in die Straße „Zum Herrenried“ bis zur Baustelle einfahren. Die Zufahrt zum „Mercedes-Benz Parkplatz Süd“ – von der Hafenbahnstraße aus kommend – ist weiterhin möglich. Eine Umleitungsbeschilderung wurde aufgestellt. Die Fuß- und Radwege in der Straße „Zum Herrenried“ sind uneingeschränkt nutzbar.

