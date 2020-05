Ludwigshafen – Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATwww.optikadam.de Am 26.05.2020, gegen 19:45 Uhr, gingen eine 12-Jährige und eine 13-Jährige (Geschwister) auf einem Gehweg neben dem Sportplatz vom Ludwigshafener Sport Club (LSC) in der Buchenstraße mit dem Hund spazieren. Auf der Höhe des ersten Sportplatzes (Kleingartenanlagen) sahen beide plötzlich einen Mann an einem Gebüsch neben seinem Fahrrad stehen. ... Mehr lesen »