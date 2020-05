Ludwigshafen – Büros der Ortsvorsteher*innen wieder geöffnet

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die seit dem 21.05.2020 vermisste 36-jährige Natalia S. aus Dossenheim wurde nach Zeugenhinweisen am Donnerstagnachmittag in Dossenheim, tot in ihrem Pkw aufgefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder einen Unglücksfall liegen nicht vor. INSERATwww.optikadam.de »