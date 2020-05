Hockenheim – Kostenlose Grünschnitt-Entsorgung wird verlängert

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim ermöglicht weiterhin die kostenfreie Ab-nahme des Grünschnitts für ihre Bürgerinnen und Bürger. Dies geschieht in Kooperation mit der Kompostanlage Wagner GmbH und ist bis zum 31. Juli 2020 verlängert. Sie können dort haushaltsübliche Mengen bis rund 250 Li-ter Volumen kostenfrei anliefern, größere Mengen sind zu bezahlen. Die Stadtverwaltung Hockenheim kommt für die anfallenden Kosten bis 250 Liter auf. Das Angebot gilt nur für in Hockenheim gemeldeten Bürger. Dies ist bei der Kompostanlage der Wagner GmbH vor dem Abladen des Grünschnitts mit dem Personalausweis nachzuweisen. Die Bürger müssen darauf achten, dass sich immer nur maximal fünf Privatanlieferer gleichzeitig in der An-nahmezone mit einem Abstand von mindestens zwei Metern zueinander aufhalten dürfen. Den Anweisungen des Personales ist Folge zu leisten.

Außerdem gilt für Nutzer der Kompostanlage MNS-Maskenpflicht.

Neue Anlieferzeiten: Zukünftig kann die Kompostanlage neben dem Klär-werk Hockenheim wieder am Montag, Dienstag und Donnerstag von Priva-ten und Gewerbebetrieben angefahren werden. Die Hockenheimerinnen und Hockenheimer haben somit die Möglichkeit der ganztägigen Anliefe-rung, jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 12.45 Uhr bis 16.30 Uhr.Außerdem können wieder Humus- und Rindenprodukte auch von Privaten bei der Kompostanlage gekauft werden. Die Stadt Hockenheim dankt der Firma Wagner für die hervorragende Zu-sammenarbeit. „Wir sind glücklich eine Lösung für alle gefunden zu haben und möchten die großartige Kooperation mit der Firma Wagner hervorhe-ben“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Adresse der Kompostanlage:

Wagner GmbH, Kompostanlage in Hockenheim, Industriegebiet Talhaus, Mörscher Weg 14, 68766 Hockenheim, Tel. 06205 / 5765.