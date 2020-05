Heidelberg-Wieblingen – Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen – zwei Personen verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Einmündung Rohrbacher Straße / Kurfürsten-Anlage stehen kommende Woche Instandhaltungsarbeiten am Wassernetz durch die Stadtwerke Heidelberg an. Dabei müssen Wasserhydranten erneuert und ausgetauscht sowie Gasleitungen abgetrennt werden. INSERATwww.optikadam.de Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 2. Juni, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 19. Juni 2020. In der Rohrbacher Straße muss solange ... Mehr lesen »