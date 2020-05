Frankenthal – Diebstahl von zwei Mobiltelefonen aus Mobilfunkladen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28.05.2020, gegen 12:50 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Mobilfunkladen. Von zwei Tätern hielt sich einer im Eingangsbereich des Ladens auf. Der zweite Täter ging in dem Laden gezielt an die Mobiltelefone und entriss zwei davon gewaltsam aus der Diebstahlssicherung. Im Anschluss entfernte er sich joggend mit beiden Mobiltelefonen in Richtung Speyerer Tor. Der Haupttäter wird als 16 – 20 Jahre alt beschrieben, hatte schwarze Haare, war sehr schlank und trug eine auffällige Sporthose mit mehreren neonfarbenen Logos des Herstellers. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

