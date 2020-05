Dossenheim – 36-jährige Natalia S. aus Dossenheim – Vermisste tot aufgefunden – Nachtrag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 28.05.2020, gegen 12:50 Uhr kam es in der Speyerer Straße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Mobilfunkladen. Von zwei Tätern hielt sich einer im Eingangsbereich des Ladens auf. Der zweite Täter ging in dem Laden gezielt an die Mobiltelefone und entriss zwei davon gewaltsam aus der Diebstahlssicherung. Im Anschluss ... Mehr lesen »