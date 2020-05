Wiesloch – Soforthilfe: Kommunen werden mit einer halben Milliarde Euro unterstützt

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Besonders dreist gingen zwei Männer am Mittwochnachmittag in der Speyrer Straße vor um an Wertgegenstände zu gelangen – Bewohner alarmierten die Polizei. Die beiden Unbekannten klingelten zunächst um kurz nach 14 Uhr an der Haustüre als ihnen ein 75-jähriger Bewohner öffnete. Ohne das diese hereingebeten wurden, drängten sich die Männer durch den Eingang ... Mehr lesen »