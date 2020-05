Weinheim – Kriterien für ein Gewerbegebiet

Weinheim/Metrpolregion Rhein-Neckar. Es ist in der Region – und an der Bergstraße sowieso – ein Problem: Es gibt zu wenig preisgünstigen Wohnraum. Die Kommunen müssen einfallsreich sein, um in ihren Wohngebieten auch günstigen Wohnraum anbieten zu können. Weinheim hat Ideen; und per Gemeinderatsbeschluss am Mittwochabend auch den Weg geebnet. Per Beschluss ermächtigte das Gremium die ... Mehr lesen »