Weinheim – Gartenlaube brennt am Saukopftunnel

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der Weinheimer Bergstraße aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Brand in einem Schrebergarten. Um kurz vor 05:30 Uhr meldete ein Bürger über die Notrufnummer den Brand unmittelbar neben dem Saukopftunnels bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar. Diese alarmierte dann die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt. Bereits auf der Anfahrt war der schwarze Rauch von weiten sehr gut sichtbar. Bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges konnte der Feuerschein in dem hinteren Teil eines Gartens ausgemacht werden. Mit dem Bolzenschneider wurde ein Zugang auf das Grundstück geschafft und unmittelbar mit dem Löscharbeiten begonnen. Zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei Rohren löschten von beiden Seiten den Brand ab.



Aufgrund das nicht komplett die Gartenlaube in Brand stand, sondern ein Holzstapel der direkt neben der Hüttenkonstruktion gelagert war, wurde versucht die Hütte vor weiterem Schaden zu schützen. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde die Abteilung Sulzbach hinzugezogen. Mit Einreishaken und Dunggabeln wurde der massive Holzstapel großflächig auseinander gezogen um an Glutnester zu gelangen. Abschließend wurde mittels Wärmebildkamera eine Brandnachschau gehalten. Nach gut 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei Weinheim übergeben werden. Warum das Feuer am Morgen ausgebrochen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.



Quelle: Bild & Text: David Kunerth