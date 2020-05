Mannheim – Dieses Bild wird es am Samstag nicht geben beim Aufeinandertreffen vom SV Waldhof und dem KFC Uerdingen in der 3.Liga

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Re-Start der 3.Liga trifft der SV Waldhof am Samstag auf den KFC Uerdingen. Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr. Dieses Bild wird es zum Re-Start der 3.Liga am Samstag um 14:00 Uhr nicht geben. Der SV Waldhof Mannheim muss zum Geisterspiel vor leeren Rängen gegen KFC Uerdingen antreten. Also keine Unterstützung ihrer Waldhof-Fans, wenn der Tabellenelfte gegen den Tabellenzweiten in der 3.Liga antritt.

Marcel Seegert beim SVW, Alexander Bittroff, Franck Evina und Adam Matuschyk beim KFC müssen am Samstag wegen ihrer jeweils fünften Gelben Karte aussetzen.

Foto: www.mrn-news.de