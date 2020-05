Ludwigshafen – “Rent an Artist” – Auftritte von Künstler*innen im heimischen Garten oder Hof

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstraße 30, stellt innovative Impulse im durch die Corona-Pandemie weitestgehend heruntergefahrenen Veranstaltungsbetrieb vor. Dabei soll es nicht nur um eine Überbrückung der derzeitigen Flaute gehen, sondern vielmehr um die langfristige Erprobung zukunftsfähiger Formate.

“Rent an Artist” bringt das Kulturerlebnis direkt zum Publikum. Das Prinzip ist einfach: Pflegeheime, soziale Einrichtungen, Firmen oder Privatpersonen können sich direkt beim Kulturzentrum dasHaus melden und Künstler*innen für Veranstaltungen in ihren eigenen Gärten oder Innenhöfen buchen. Im Angebot sind bis jetzt Konzerte und Zaubershows. Die Auftritte dauern etwa 15 Minuten und bieten eine Pause vom Alltag. Um sie auch für andere erlebbar zu machen, werden die Auftritte gefilmt und über die Social Media Kanäle von dasHaus verbreitet. Die Initiative ermöglicht Ludwigshafener Künstler*innen Live-Auftritte vor Publikum und somit Einnahmequellen. Zudem sind so Kulturerlebnisse für ein Publikum möglich, das aufgrund seiner physischen Verfassung, fehlender finanzieller Mittel oder anderer Gründe oft nicht Kunst und Kultur teilhaben kann. Das Kulturbüro Ludwigshafen trägt einen großen Teil der Gagen. So ist ein Auftritt einerseits für die Gastgeber*innen finanzierbar, andererseits erhalten die Künstler*innen eine faire Gage. Für soziale Einrichtungen ist das Angebot kostenlos, Privatpersonen zahlen 50 Euro für einen künstlerischen Act auf ihrem Gelände.

Bei den Auftritten müssen alle vorgegebenen Richtlinien zur Einhaltung der Hygiene und des Mindestabstands eingehalten werden. Darum werden sich die Künstler*innen nach Möglichkeit nur im Freien aufhalten. Das Team des Kulturzentrums wird mit vor Ort sein und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Viele spannende Ludwigshafener Kunstschaffende sind bereits mit an Bord: der vielseitige Schlagzeuger und regelmäßige Gast im Kulturzentrum dasHaus Erwin Ditzner; Sebastian Hochwarth mit Gitarre und Gesang von Oldies, Lagerfeuermusik und Frank Sinatra Songs; Frank Schilling alias Gafraschilli mit klassischen und komödiantischen Zaubershows; Tayfun Ates mit seinem Musik Set aus Hang Drum, orientalischen Percussioninstrumenten und Electrogroove Pad, mit dem er Stilrichtungen wie Meditationsmusik und Elektromusik mit orientalisch-indischen Klängen vereint. Der Indie-Rocker und Songwriter Gringo Mayer ist ebenso mit von der Partie wie der Jazz-Saxophonist Olaf Schönborn. Flöten- und Gitarrenmusik kommt von Wolfgang Wendel mit Ensemble, und Marco Weßling bietet deutschsprachigen Reggae und Dancehall an. Wer selbst Gastgeber*in von “Rent an Artist” werden will und Künstler*innen für eine Live-Veranstaltung zu sich holen möchte, wendet sich per Mail an das Kulturbüro im Kulturzentrum dasHaus unter stefanie.bub@ludwigshafen.de.