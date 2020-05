Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 1. Juni bis 7. Juni 2020

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Wie die Staatsanwaltschaft Mosbach mitteilt, wurden zwei tote Personen wurden am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, in einer Wohnung in Tauberbischofsheim aufgefunden. Hierbei handelt es sich um ein 9-jähriges Mädchen und seine 42-jährige Mutter. Den Ermittlungen zufolge wurde das Mädchen von seiner Mutter getötet. Anschließend tötete sich die 42-Jährige selbst. ... Mehr lesen »