Hockenheim – Medienrückgabe bei der Stadtbibliothek

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27.05.2020, zwischen 00:10 Uhr und 08:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Auto, das in der Drachenfelsstraße geparkt war, eine Handtasche, die auf dem Rücksitz lag. Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen in Autos liegen zu lassen! Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an ... Mehr lesen »