Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg saniert im Rohrbacher Erlenweg, Ahornweg und Birkenweg die Fahrbahn. Die ersten Arbeiten in der Einmündung Erlenweg / Max-Joseph-Straße beginnen am Dienstag, 2. Juni, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. Juni 2020. Die Einmündung wird hierfür für den Auto- und Busverkehr voll gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren.

Im Anschluss daran wird im Ahornweg und im Erlenweg bis zur Einmündung Max-Joseph-Straße gearbeitet, ebenfalls unter Vollsperrung. Zuletzt wird im August 2020 die Fahrbahn im Birkenweg zwischen Ahornweg und Buchenweg saniert. Die Gesamtmaßnahme soll voraussichtlich Ende August 2020 abgeschlossen sein.

Busse werden umgeleitet

Von der Sperrung der Einmündung Erlenweg / Max-Joseph-Straße sind auch die Buslinien 28, 33 sowie die Moonliner-Linie 3 betroffen. Sie werden von Dienstag, 2. Juni, bis einschließlich Freitag, 12. Juni 2020, umgeleitet. Die Haltestellen Rastatter Straße und Erlenweg können solange nicht bedient werden. Für die Haltestellen Maria-von-Graimberg-Haus, Baden-Badener-Straße und Kolbenzeil werden Ersatzhaltestellen in der Max-Joseph-Straße, beziehungsweise im Kolbenzeil, eingerichtet.

Die Umleitungen im Einzelnen:

Die Buslinie 28 fährt in Richtung Kolbenzeil ab der Haltestelle Fabrikstraße über Max-Joseph-Straße und Kolbenzeil. Auf dem Umleitungsweg bedienen die Busse die Ersatzhaltestellen MariavonGraimbergHaus, Baden-Badener-Straße und Kolbenzeil. In Fahrtrichtung Rohrbach Markt geht es ab der Ersatzhaltestelle Kolbenzeil weiter über die Haltestelle Freiburger Straße und die Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße zur Haltestelle Maria-von-Graimberg-Haus und von dort weiter auf dem regulären Linienweg zur Haltestelle Rohrbach Markt.

Die Buslinie 33 wird in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Freiburger Straße und S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach über Kolbenzeil umgeleitet und bedient dabei die Ersatzhaltestellen Kolbenzeil, BadenBadenerStraße und MariavonGraimbergHaus.

Der Moonliner M3 fährt in Richtung Kolbenzeil zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Kirchheim/Rohrbach und Kolbenzeil über die Max-Joseph-Straße und Kolbenzeil. Auf dem Umleitungsweg bedienen die Busse die Ersatzhaltestellen MariavonGraimbergHaus, Baden-Badener-Straße und Kolbenzeil. In Fahrtrichtung Bismarckplatz geht es ab der Haltestelle Kolbenzeil weiter über die Haltestellen Freiburger Straße und die Ersatzhaltestelle Baden-Badener-Straße zur Haltestelle Maria-von-Graimberg-Haus und ab dort weiter auf dem regulären Linienweg zum Bismarckplatz.