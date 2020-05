Harthausen – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 59-Jähriger joggte am 27.05.20 gegen 19:00 Uhr am Ortsrand von FT-Flomersheim in der Eppsteiner Straße. Gleichzeitig gingen drei Jugendliche mit einem freilaufenden Hund spazieren. Der Hund sprang dann an dem Jogger hoch und kratzte ihn mit seinen Krallen in den Bauchbereich. Dabei wurde die Kleidung beschädigt und der Jogger leicht verletzt. Die ... Mehr lesen »