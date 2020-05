Sandhausen – Diekmeier schießt den SVS zum Sieg in Wiesbaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen gewinnt am 28. Spieltag in der 2. Liga mit 1:0 (1:0) beim SV Wehen Wiesbaden. Dabei erzielt Dennis Diekmeier seinen ersten Treffer im Profifußball.

Ein personeller Wechsel

Im Vergleich zum 0:0 gegen den SSV Jahn Regensburg am vergangenen Samstag startet der SVS mit einer personellen Veränderung in die Partie. Kapitän Dennis Diekmeier, der zuletzt gesperrt gefehlt hatte, kehrt in die erste Elf zurück und ersetzt Philipp Klingmann.



Wieder mit Dreierkette

Die taktische Ausrichtung der Schwarz-Weißen bleibt unverändert. Erneut beginnt der SVS mit einer Dreierkette in der Defensive, die Gerrit Nauber, Tim Kister und Aleksandr Zhirov bilden. Auf den Außenbahnen sollen sich Diekmeier und Leart Paqarada bei Ballbesitz ins Angriffsspiel einschalten und bei gegnerischen Angriffen die Abwehrkette verstärken. Im defensiven Mittelfeld beginnen Emanuel Taffertshofer und Denis Linsmayer, während Julius Biada die Position hinter den beiden Spitzen Robin Scheu und Kevin Behrens einnimmt.

Erste Chancen für den SVS

Zu Beginn versuchen beide Teams, nicht zu viel zu riskieren. Der SVS verzeichnet in der ersten Viertelstunde zwei Abschlüsse. In der vierten Minute passt Paqarada den Ball in den gegnerischen Strafraum. Dort zielt Biada aufs lange Eck, allerdings am Tor vorbei. Zehn Minuten später prüft Biada SVWW-Schlussmann Heinz Lindner mit einem Freistoß.

Kister stört entscheidend

Der SVS setzt auf ein schnelles Umschaltspiel. So auch in der 22. Minute, als Biada nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen Taffertshofer in den Strafraum schickt, SVWW-Keeper Lindner jedoch gerade noch zur Stelle ist. Eine große Chance haben kurz darauf die Hessen: Törles Knöll steht nach einem steilen Pass frei am Strafraum, wartet mit dem Abschluss jedoch zu lange. Tim Kister eilt zurück und stört Knöll entscheidend (23’).



Diekmeier verlängert den Ball per Kopf ins Tor

In der 34. Minute sieht Taffertshofer nach einem Foul an Manuel Schäffler seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und ist damit für das nächste Spiel gesperrt. Der SVS erhöht kurz vor der Pause noch mal die Schlagzahl. Zunächst scheitert Paqarada mit einem Freistoß an Lindner (44’). In der Nachspielzeit ist es dann soweit: Nach einer Ecke und anschließenden Flanke von Linsmayer köpft Zhirov die Kugel in den Fünfmeterraum Richtung Tor. Wehens Schlussmann Lindner will zum Ball, aber Diekmeier spritzt dazwischen und köpft zum 1:0 ein (45’+1). Es ist das erste Tor des SVS-Kapitäns überhaupt in einem Ligaspiel im Profifußball.