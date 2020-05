Mannheim-Luzenberg – Unaufmerksam mit Kopfhörern vor fahrende Straßenbahn gerannt und erfasst worden

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch den 20.05.2020 auf Donnerstag den 21.05.2020 verschwand die 36-jährige Natalia S. aus Dossenheim, spurlos mit ihrem Pkw, einem saharabraunen Kia Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen HD-NL 8314. Die 36-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. ... Mehr lesen »