Mannheim – ACHTUNG UMLEITUNG: Vollsperrung der B 36 in Fahrtrichtung SAP-Arena – Höhe Landteilstraße

Auf der B 36 in Fahrtrichtung SAP-Arena, auf Höhe der Landteilstraße, ist im Laufe des heutigen Vormittags das Fundament einer über die Straße führenden Schilder- bzw. Verkehrszeichenbrücke in das Erdreich abgesackt. Nach umgehender Sichtung durch einen Statiker, musste die B 36 aus Verkehrssicherheitsgründen sofort gesperrt werden.

Die Schilderbrücke soll am Mittwoch, 27. Mai 2020 durch eine Fachfirma zurückgebaut werden. Sobald die Verkehrssicherheit wieder hergestellt ist, wird die B 36 in Fahrtrichtung SAP-Arena – voraussichtlich morgen Nachmittag – für den Verkehr wieder freigegeben.

Der Verkehr wird derzeit wie folgt umgeleitet:

Am Knotenpunkt B 36/Gontardstraße rechts in die Gontardstraße. Über den Kreisel Gontardplatz in die Rheinaustraße und über die Rheinvillenstraße in die Landteilstraße. Dann rechts ab wieder auf die B 36 in Richtung Fahrlachtunnel.

Quelle Stadt Mannheim