Ludwigshafen – Musikalisches Online-Abendlob in Herz-Jesu Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Sonntag, dem 31.5.2020, wird in der Herz Jesu-Kirche die Reihe „Musikalisches Abendlob“ online fortgesetzt. Vier Mitglieder des Ensembles Vokalissimo Ludwigshafen (3 Sänger und die Geigerin Ulrike Braun), Diakon Hubert Münchmeyer und Thomas Rollersbroich für den technischen Part werden das Abendlob aufzeichnen. Natürlich unter Wahrung der empfohlenen Abstände und Hygienevorschriften! Aus diesem Grund hat man sich auch dazu entschieden, die Probenarbeit, trotz aller Schwierigkeiten, per Videokonferenz durchzuführen. Zu hören sind gregorianische Gesänge und Lesungen zum Pfingstfest. Außerdem eine Motette aus dem 13. Jh. Sie können sich die Andacht in Form einer Vesper ab dem 30. Mai auf der Internetseite der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus (www.petrus-und-paulus.de) downloaden. Dort finden Sie auch einen Link zum Programmheft. So können Sie sich eine Ruhezeit gönnen und sich die annähernd tausend Jahre alte meditative Musik anhören oder die Vesper als Gottesdienst mitfeiern.

Zusätzlich hat Chorleiter Markus Braun für die Proben- und Gottesdienstfreie Zeit während der Pandemie im Internet eine sogenannte Dropbox zum Thema Gregorianik eingerichtet, von der sich interessierte Sängerinnen und Sänger Noten, Tonbeispiele, selbst erstellte Tutorials, Stimmbildungstipps, Übeanleitungen, Hörempfehlungen und Weiteres herunterladen können. Als Einstieg werden dort Gesänge aus Messe und Stundengebet angeboten. Der Umfang wird nach und nach erweitert bzw. an die Kirchenjahreszeit angepasst. Wenn Sie Interesse an dem Angebot haben, so schicken Sie bitte eine kurze Email an BraunMarkus1@web.de. Sie bekommen dann den Zugangslink persönlich zugeschickt. Hoffentlich kommt bald wieder die Zeit , in der wir bei kommenden Proben, Projekten und Gottesdiensten real zusammen musizieren können.