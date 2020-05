Ludwigshafen – Ab heute gelten weitere #Lockerungen in Rheinland-Pfalz

Ludwigshafen / Mainz

Ab Mittwoch, den 27.Mai gelten weitere Lockerungen in Reinland-Pfalz , z.B. in Freibädern, Theater, Kino oder beim Sport. Wichtig ist die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, festgeschrieben in den Hygienekonzepten der Landesregierung https://corona.rlp.de/de/themen/hygienekonzepte/

Quelle Landesregierung Rheinland-Pfalz

