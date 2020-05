Heppenheim – Livestream Veranstaltung „Mittelstand trifft Politik“- Unternehmer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße diskutieren mit Repräsentanten aus dem politischen Umfeld – Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Bergstraße in Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. – Livestream auf YouTube

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Mittelstand trifft Politik – am Mittwoch, 3. Juni 2020 um 18:30 Uhr diskutieren unter dieser Überschrift Unternehmer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße mit Repräsentanten aus dem politischen Umfeld. Die Veranstaltung wird per Livestream aus der GGEW AG in Bensheim übertragen. Eine Präsenz vor Ort ist nicht möglich. Teilnehmer an der Gesprächsrunde sind Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), Christian Jöst, Geschäftsführer der Jöst Abrasives GmbH und Vizepräsident der IHK Darmstadt, Dr. Jürgen Gromer, Beiratsvorsitzender der WFB, und Birgit Heitland, Mitglied des Hessischen Landtags.

Die Veranstaltung wird von der WFB in Kooperation mit dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft e. V. (BVMW) durchgeführt. Die Begrüßung übernehmen Josef Stumpf, BVMW, Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, sowie Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG. Die Moderation der Gesprächsrunde übernimmt Josef Stumpf. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch einzelne Fragen, die im Chat auf der YouTube Seite des Livestreams gestellt werden, in die Gesprächsrunde einfließen können. Teilnehmer am Chat müssen bei YouTube angemeldet sein.

Info: Die Veranstaltung kann über diesen Link verfolgt werden:

www.youtube.com/watch?v=-RxaD5Lo218. Information über die Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH finden Sie unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.