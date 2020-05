Heidelberg – Einbruch in Vereinsbüro – Bargeld erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in das Vereinsbüro der Gartenfreunde Himmelswiese in der Marktstraße eingebrochen. Nachdem eine Stahlgittertür und anschließend die Stahltüre zu dem Vereinsbüro mit brachialer Gewalt aufgehebelt worden waren, wurden sämtlich Schränke durchsucht. Dabei wurde Wechsel- und Trinkgeld im Wert von etwa 100 Euro entwendet. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/766377 beim Polizeiposten in Eppelheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

