Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 27.05.2020, gegen 03:15 Uhr, stand ein 18-Jähriger mit seinem Auto an einer “roten” Ampel an der Kreuzung Lorientallee / Pasadenaallee. Als die Ampel auf “grün” schaltete, setzte er seine Fahrt in Richtung Pasadenaallee fort. Kurz nach dem Kreuzungsbereich überquerte plötzlich ein Tier von links nach rechts die Fahrbahn, woraufhin der 18-Jährige das ... Mehr lesen »