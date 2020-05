Frankenthal – Diebstahl von Abdeckung/Seitenaufprallschutz von Lkw

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Tatzeitraum vom 25.05.20, 17:45 Uhr bis 26.05.2020, 03:35 Uhr, wurde in der Hammstraße, Höhe Hausnummer 1, der rechte Seitenaufprallschutz/die Abdeckung einer Zugmaschine, durch unbekannte(n) Täter, abmontiert und entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2800 EUR. Täterhinweise liegen keine vor.Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

