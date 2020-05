Dossenheim – Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 36-jährigen Natalia S. aus Dossenheim

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Mittwoch den 20.05.2020 auf Donnerstag den 21.05.2020 verschwand die 36-jährige Natalia S. aus Dossenheim, spurlos mit ihrem Pkw, einem saharabraunen Kia Ceed mit dem amtlichen Kennzeichen HD-NL 8314. Die 36-Jährige befindet sich vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die 36-jährige Frau wird wie folgt beschrieben:

– 170cm groß

– 46kg schwer

– hagere Figur

– lange, mittelbraune Haare

– Brillenträgerin

Möglicherweise trug sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine enge rote Jeans, ein weißes Trägertop sowie schwarze Adidas-Sneaker mit goldenen Schnürsenkeln und “Continental”-Logo. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach der Vermissten übernommen. Eine Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte der Vermissten sowie eine eingeleitete Sofortfahndung verliefen leider ohne Erfolg und führten nicht zu deren Auffinden. Hinweise zum Aufenthaltsort der Natalia S. werden bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444, über den Polizeinotruf 110, oder jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.