Worms – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen, gegen 07:00 Uhr stürzte in der Ludwigstraße ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem PKW und wurde verletzt. Der 38-jährige Wormser fuhr mit seiner BMW von der Wallstraße kommend in Richtung Süden hinter einem Müllauto, welches kurz vor der Kreuzung Hagenstraße am rechten Fahrbahnrand zum Entleeren der Mülltonnen stoppte. Der Zweiradfahrer setzte zum Überholen an und wollte über die Gegenfahrbahn am Müllauto vorbeifahren. In diesem Moment tastete sich der 51-jährige Fahrer eines PKW vor dem Müllfahrzeug in den fließenden Verkehr, um hier entgegengesetzt in Richtung Wallstraße zu fahren. Mit der Fahrzeugfront touchierte dieser das überholende Motorrad, woraufhin der Fahrer stürzte und noch ca. 15 Meter über den Asphalt rutschte. Mit schweren Verletzungen an Schulter und Becken wurde der Motorradfahrer ins Klinikum gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro. Bis kurz nach 08:00 Uhr kam es aufgrund der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

