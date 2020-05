Worms / Bensheim – Aktuell: Streckensperrung wegen Kindern im Gleis

Heidelberg-Rohrbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 37-jähriger Mann startete in einem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße am Montag gegen 11 Uhr seinen Beutezug, konnte aber bei der Flucht festgenommen werden. Der Mann hatte zunächst unbemerkt Rasierklingen und Aufsteckzahnbürsten in seinem eigens präparierten Unterhemd verstaut. Als er dann noch das Smartphone aus der Handtasche einer 43-jährigen Frau entnahm, schrie diese ... Mehr lesen »