Neustadt an der Weinstraße – Kartenrückgabe

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der Verordnungen bezüglich der Ausbreitung des Coronavirus war es der Kulturabteilung Neustadt ab dem 11. März 2020 leider nicht mehr möglich, folgende Veranstaltungen der Saison 2019/2020 zu präsentieren:

Di, 17.03.2020 CHAPLIN – das Musical

Do, 19.03.2020 Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Sa, 28.03.2020 Democracy is coming

Di, 07.04.2020 Kurpfalz-Konzerte – Opernhaftes

So, 19.04.2020 Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz

Do, 23.04.2020 Die Streiche des Scapin

Do, 30.04.2020 Kinderkonzert Deutsche Staatsphilharmonie RLP

Di, 12.05.2020 Rheinische Philharmonie

Do, 14.05.2020 SCHTONK!

Di, 19.05.2020 Kurpfalz-Konzerte – Mannheimer Schlagwerk

Die Kulturabteilung Neustadt bietet ab sofort die Rückerstattung gekaufter Einzelkarten an. Dazu müssen die Karten an die Kulturabteilung (Stadtverwaltung Neustadt, Abteilung Kultur, Hetzelplatz 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße) gesendet und auf einem beiliegenden Blatt die komplette Anschrift und Bankverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) vermerkt sein. Aufgrund geltender Hygieneauflagen wird gebeten von persönlicher Abgabe gekaufter Karten abzusehen.Wenn Sie stattdessen die Künstlerinnen und Künstler bzw. Agenturen aktiv unterstützen möchten, können Sie gerne den Wert Ihrer Karten auch schenken. Personen die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, melden dies einfach per Mail an kultur@neustadt.eu.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt gerne telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Kulturabteilung:

Mo-Mi: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-16:00 Uhr

Do: 09:30-12:30 Uhr | 14:00-17:00 Uhr

Fr: 09:30-12:30 Uhr