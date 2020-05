Neckargemünd – Umleitung der Buslinie 35

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Sperrung der Neckarstraße in Neckargemünd wird die Buslinie 35 am Mittwoch, 27. Mai, von etwa 20 Uhr bis 2 Uhr in Fahrtrichtung Wieblingen umgeleitet. Die Busse fahren ab der Haltestelle Stadttor über die Julius-Menzer-Straße, die Dilsberger Straße, den Hollmuthtunnel und die B 45 zur Haltestelle Schützenhausbrücke. Die Haltestellen Letzter Heller und Hanfmarkt können in dieser Zeit nicht bedient werden.

