Ludwigshafen – Sparkassen-App für iOS ist Testsieger in „Finanztest“

Die iOS-App der Sparkassen ist Testsieger in „Finanztest“ der Stiftung Warentest. Dies gab die Sparkasse Vorderpfalz in einer Mitteilung bekannt.

Die Prüfer haben 38 Banking-Apps für iOS und Android unter die Lupe genommen. Unter den 19 Apps für iOS konnten sich vier das Qualitätsurteil „gut“ sichern, darunter auf Platz eins die der Sparkassen mit der Note 1,8. Auch unter den ebenfalls vier mit „gut“ bewerteten Android-Apps liegt die Sparkassen-App auf Platz zwei mit an der Spitze. Auf beiden Systemen überzeugte sie durch ihren Komfort und Funktionsumfang, die Multi-Banking-Fähigkeit und den Datenschutz.

„Die Sparkassen-App ist die mobile Schaltzentrale für alle finanziellen Angelegenheiten unserer Kunden und die perfekte Ergänzung zur Internet Filiale und der Beratung vor Ort“, sagt Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz. „Das positive Urteil der Tester zeigt uns, dass dieser wichtige Zugangsweg unserer Multi-Kanal-Strategie in Sachen Qualität und Sicherheit überzeugt. Wir sind auf allen Kanälen für unsere Kunden erreichbar und bauen diese enge Verzahnung sogar noch weiter aus“, so Kolb weiter.

Getestet wurden die Apps von Kreditinstituten und Drittanbietern. Bewertet wurden neben dem Funktionsumfang und der Handhabung der Programme auch AGB, Datenschutzbestimmungen und das Datensendeverhalten. Sowohl für iOS, als auch Android wurden vier Apps mit „gut“ bewertet – ein „sehr gut“ gab es nicht. Elf Apps erhielten jeweils das Qualitätsurteil „befriedigend“, vier weitere ein ausreichend“. Der gesamte Test kann in Finanztest-Ausgabe 06/2020 nachgelesen werden.

