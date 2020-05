Ludwigshafen – Polizeiautobahnstation Ruchheim – A61: Blaulichtfahrt löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Blaulichtfahrt löst Polizeieinsatz aus

Ein weißer Opel Vivaro mit französischen Kennzeichen, löste einen Einsatz der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Montagabend gegen 18:00 Uhr auf der BAB 61 in Richtung Norden aus. Bei dem Opel handelte es sich um ein ausrangiertes Fahrzeug des französischen Rettungsdienstes, das mit Blaulicht ausgestattet war. Der Fahrer des Opels, ein 37-jähriger Mann aus dem Kreis Aachen, fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht an der Anschlussstelle Schifferstadt auf die Autobahn 61 auf und gab dann Gas. Mit Lichthupe und dichtem Auffahren nötigte er andere Verkehrsteilnehmer ihm Platz zu machen. Der Opel konnte am Parkplatz Wonnegau-Ost einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer gab an, dass er der Meinung gewesen sei, dass es kein Problem darstellen würde mit eingeschaltetem Blaulicht zu fahren und auch seine Fahrweise sei nicht zu beanstanden. Diese Meinung teilten die Polizeibeamten nicht. Neben dem verbotswidrigen “Drängeln” und der Nutzung des Blaulichts, besteht der Verdacht von Verstößen gegen das Kraftfahrtsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz, da das Fahrzeug keine deutsche Zulassung besitzt. Mit der Untersagung der Weiterfahrt, der Sicherstellung der Kennzeichen und mehreren Strafanzeigen endete die unerlaubte Blaulicht-Fahrt für den Mann äußerst unerfreulich. Zeugen, insbesondere die durch den Fahrer genötigt worden sind, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer: 06237/933-0 zu melden.