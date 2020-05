Ludwigshafen – Nach Probefahrt mit E-Bike nicht wieder gekommen

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen, gegen 07:00 Uhr stürzte in der Ludwigstraße ein Motorradfahrer bei der Kollision mit einem PKW und wurde verletzt. Der 38-jährige Wormser fuhr mit seiner BMW von der Wallstraße kommend in Richtung Süden hinter einem Müllauto, welches kurz vor der Kreuzung Hagenstraße am rechten Fahrbahnrand zum Entleeren der Mülltonnen stoppte. Der ... Mehr lesen »