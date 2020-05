Ludwigshafen – Einbruch in Imbisswagen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen dem 23.05.2020, gegen 20:30 Uhr und dem 25.05.2020, gegen 05:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Imbisswagen auf, der auf dem Gelände eines Baumarktes in der Oderstraße stand. Sie stahlen mehrere Packungen Würstchen und etliche Dosen mit Soft Drinks. Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

