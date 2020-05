Heidelberg-Weststadt – Ladendieb schlägt mit seiner Beute zu und flüchtet – Detektiv verletzt – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Weststadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend wollte ein Ladendetektiv gegen 18:50 Uhr einen Dieb stellen, der ein 5-Liter-Bierfass in seinem Rucksack an der Kasse vorbeigeschmuggelt hatte. Als er den Mann festhalten wollte, schlug dieser mit dem schweren Rucksack so heftig zu, dass er den Detektiv am Oberschenkel verletzte. Trotz einer massiven Prellung gab der Detektiv nicht auf und stellte dem Dieb ein Bein, wobei dieser seine Beute verlor. Dennoch flüchtete der Dieb über die Kaiserstraße in Richtung Ringstraße und entkam.

